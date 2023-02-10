تخطى الـ 2000 قتيل.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا

أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

وأضاف الدفاع المدني: "استمرار عمليات البحث وانتشال الجثث، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، بعد مرور 112 ساعة على الزلزال".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بوصول قافلة مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والتي تعد الأولي من نوعها التي تصل لإغاثة متضرري الزلزال .

وضمت القافلة 14 شاحنة محملة بمواد غذائية وملابس وأغطية.

وتشمل القافلة مساعدات مستعجلة ووقود، وبلغ عدد الصهاريج نحو 100، لتشغيل الآليات في المناطق التي تضررت بفعل الزلزال المدمر.