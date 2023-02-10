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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا

اطلاق النار في سوريا
اطلاق النار في سوريا

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إلي وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال.

وكتبت المفوضية في تغريدة علي تويتر :"في هذا الوقت العصيب في تركيا و سوريا ، ندعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين".

وأضافت :" رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتزامات القانون الإنساني حتى تصل المساعدة إلى الجميع".

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كانت قد قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد المشردين في سوريا ارتفع بشكل كبير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد الفترة الماضية.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الجمعة، إن عدد المشردين في سوريا بلغ 5 ملايين و300 ألف شخص بعد الزلزال.

وفي وقت سابق، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا.

ومن خلال حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قالت المفوضية: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم».

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