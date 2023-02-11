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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة Microsoft قد تجني 10 مليارات دولار سنوياً من الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

توقع معهد الأبحاث الأميركي MoffettNathanson أن يجلب الذكاء الاصطناعي 10 مليارات دولار سنوياً لأعمال البحث لدى Microsoft.

وكشفت الشركة الأميركية هذا الأسبوع عن نسخة جديدة من محرك البحث Bing مدعومة بـChatGPT المطور من قبل OpenAI.

وقال لستيرلنج أوتي المحلل لدى MoffettNathanson: نعتقد أن Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يكون الطفرة التي تدفع الناس حقاً نحو استخدامه.
وأضاف: إذا حصلت Microsoft على حصة سوقية 5% من Google، فإن ذلك سيشكل زيادة قدرها 9.5 مليار دولار في إيرادات الشركة.

وتابع: أما إذا نجحت التحديثات في محرك Bing في الاستحواذ على حصة سوقية 10% فإن ذلك سيشكل زيادة بقيمة 19 مليار دولار.

وتتفاوت حصة سوق محرك البحث، لكن Google تسيطر على 85% من هذا السوق، وتتفاوت التوقعات بالنسبة لـBing بين 3% إلى 10% من الحصة السوقية.

الذكاء الاصطناعي Google حصة سوقية استحواذ Microsoft

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