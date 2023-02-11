الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتنبأ التقرير، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والجوف وتبوك.

وبحسب التقرير؛ فستكون سماء السعودية غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة؛ علي عدد من المدن ذكر التقرير انها ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و29 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و30 درجة بجدة، و22 درجة بالدمام وأبها، و21 درجة في تبوك).