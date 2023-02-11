البحرين تدين الهجوم الإرهابي على محطة حافلات في القدس

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة بشدة لحادث الهجوم الإرهابي على محطة حافلات في القدس.

وشهدت مدينة القدس أمس، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية علي موقف مملكة البحرين الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مجددة دعوتها إلى التهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين.

كما طالبت بتهيئة الأجواء المناسبة لإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة.