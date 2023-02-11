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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل نظر استئناف أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألف جنيه إسترليني

أرشيفية
أرشيفية

قررت  محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة، بإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، زين الدين وعزالدين الي جلسة 6 مارس المقبل. 

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أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها
 

كان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر رفض للمرة الخامسة طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.

احمد عز الفنانة زينة

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