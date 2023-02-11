حبس شقيقين هشما رأس خمسيني بسوهاج.. والسبب غريب

قررت النيابة العامة حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالتعدي على عامل خمسيني، بالضرب؛ ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ؛ وذلك إثر الخلافات بينهما وبينه لإلقاء بعض المُخلفات أمام أرضهما الزراعية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة ووقوع مُصاب دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مُشاجرة بين طرف أول المدعو (حمدان. س. ي- 51 عامًا- عامل- مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى واشتباه نزيف بالمخ)، وبين طرف ثانٍ كلا من:"عدي ص ت- 23 عامًا- طالب بمعهد المساحة، وشقيقه سيف ص ت- 15 عامًا- طالب"، والطرفان يقيمان دائرة المركز.

وبسؤال شقيق الطرف الأول المدعو (ياسر س ى- 35 عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، إتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بقطعة خشبية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط الطرف الثانٍ وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه؛ بسبب إلقاء الطرف الأول مخلفات أمام الأرض الزراعية الخاصة بهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.