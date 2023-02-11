عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين هشما رأس خمسيني بسوهاج.. والسبب غريب

صدى البلد

قررت النيابة العامة حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالتعدي على عامل خمسيني، بالضرب؛ ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ؛ وذلك إثر الخلافات بينهما وبينه لإلقاء بعض المُخلفات أمام أرضهما الزراعية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة ووقوع مُصاب دائرة المركز.

خلال يومين .. تحرير 145 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

خلال 24 ساعة.. تحرير 107 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مُشاجرة بين طرف أول المدعو (حمدان. س. ي- 51 عامًا- عامل- مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى واشتباه نزيف بالمخ)، وبين طرف ثانٍ كلا من:"عدي ص ت- 23 عامًا- طالب بمعهد المساحة، وشقيقه سيف ص ت- 15 عامًا- طالب"، والطرفان يقيمان دائرة المركز.

وبسؤال شقيق الطرف الأول المدعو (ياسر س ى- 35 عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، إتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بقطعة خشبية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط الطرف الثانٍ وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه؛ بسبب إلقاء الطرف الأول مخلفات أمام الأرض الزراعية الخاصة بهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم نزيف بالمخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

4 أيام .. حبس مستريح سوهاج الجديد على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

هل يستحب التعرض لماء المطر عند نزوله؟.. دار الإفتاء ترد

رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

الرئيس السيسي: سلامة كل دولة عربية بمثابة استقرار لمصر

مش هتصدق.. الزواج يحميك من الإصابة بهذه الأمراض  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. التعرض المستمر لعوادم السيارات يعرضك لمرض في المخ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

فيديو

صدمة للأهل والأصدقاء.. وفاة عريس داخل القاعة تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ