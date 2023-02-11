مركز الجهاز الهضمي بسوهاج ينظم المؤتمر الأول لـ «طوارئ أمراض القلب»

نظم مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، المؤتمر الأول لقسم القلب تحت عنوان "طوارئ أمراض القلب"، وذلك في إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية ونقل وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية في المجال، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

حضر المؤتمر كل من الدكتور حلمي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، والدكتور محمد خليفة، مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

محافظة سوهاج

وشارك في المؤتمر لفيف من الأساتذة والاستشاريين من الجامعات والمراكز والمستشفيات المختلفة من "طب قصر العيني، وعين شمس، والأزهر، وقناة السويس، والفيوم، وأسيوط وسوهاج، وقنا، وأسوان"، ومركز الدكتور مجدي يعقوب، ومركز القلب بالمحلة، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ومستشفى سوهاج العام.

وأوضح مدير مركز القلب والجهاز الهضمي أن المؤتمر نتاج عدة شهور من التحضير والتنسيق لكي يخرج بالمظهر المشرف واللائق، مشيرًا إلى أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات الهامة في مجال أمراض القلب، لافتًا إلى عرض عدد من حالات أمراض القلب والطارئة ومناقشتها بدقة، وذلك في إطار نقل وتبادل الخبرات والمهارات.

وأقيم المؤتمر على مدار يومين متتاليين، ويعد الأول لقسم القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، برئاسة شرفية للدكتور عصام القاضي، ورئاسة الدكتور محمد أبو القاسم، والرؤساء التنفيذيين للمؤتمر الدكتور محمد عثمان، استشاري ورئيس قسم القلب بالمركز، والدكتور مايكل ناجي، استشاري القلب.