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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع التحرير بالدقي يشكون من احتلال الباعة الجائلين والميكروباصات للمنطقة

صدى البلد

أارسلت القارئة رباب شعيب شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين  والميكروباصات.

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع  التحرير بالدقي بجوار محطه مترو البحوث من انتشار الباعة الجائلين  والميكروباصات بشكل كبير مما تسبب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة، للاسف شارع التحرير بقي سوق.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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