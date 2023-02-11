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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لوحوا بالعنف وقتلوا صبيا.. إحالة 6 متهمين للمفتي بالمطرية والحكم 15 مارس

المستشار خليل عمر
المستشار خليل عمر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق 6 متهمين الي  المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم،لإدانتها باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليهم " م . ع "، و " ع . ح "والصبي  " ع. ع " بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وتحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم .

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صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري.

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لوحوا بالعنف 

وجاء في أمر الإحالة في القضية، إتهام النيابة العامة كلا من محمد م، ومحمود س، وأدهم م، ومحمود ش، وسعد س،وعمرو م، لأنهم في 28 إبريل عام 2021 استعرضوا وآخر مجهول القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم مع، وع ح، والطفل ع ع، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الآذى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أنهم قتلوا وآخر مجهول المجني عليه محمد عماد مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافات بينهوبين المتهم محمود ش الشهير ب «كهربا» فقد عزم العقد وبيت النية على الخلاص منه واستعان في تنفيذ ذلك المخططبباقي المتهمين.

واقترنت الجناية أيضا بأنهم في ذات المكان والزمان، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه الطفل عبدالرحمن عماد بغيرسبق إصرار وترصد وذلك على إثر محاولة والده رفع إيذائهم عن المجني عليه الأول وثنيهم عن جريمتهم، كما حازواواحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن - طبنجة - وسلاحين ناريين غير مششخنين - خرطوش - وست وعشرونطلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المذكورة.

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