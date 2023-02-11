انفوجراف.. خطوات تسجيل خامات المبيدات في وزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤ من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الادارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وانفوجراف، الجزء الثالث من الخدمات التي تقدمها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

يأتي هذا الاصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، حيث يستعرض هذا العدد كيفية تسجيل خام لمبيد، فضلا عن الموافقة على انتاج احد المبيدات المسجلة فى مصر، وتسجيل مستحضرات المبيدات.

ووفقا للانفوجراف تشمل الاجراءات الخاصة بتسجيل خام لمبيد : التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به المستندات التالية:

1- طلب معتمد من الشركة المنتجة للخام أو من تفوضه رسمياً لتسجيله وبيعه في مصر.



2- شهادة تسجيل وتداول المادة الفعالة في بلد المنشأ صادرة من الجهة الرسمية المسئولة عن التسجيل في ذلك البلد.



3- أصل شهادة تحليل الخام ونسبة الشوائب.



4- البيانات الفنية للمبيد.



5- ملف دراسات السمية الحاده والمزمنه للمادة الفعاله.



6- طريقة تحليل المبيد.



7- طريقة تحليل الشوائب الرئيسة المصاحبة للمبيد.



8- موقف المبيد وتصنيفه فى المفوضية الأوروبية (EC) وهيئة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ونتائج تقييم مخاطره حتى تاريخ التقدم للتسجيل.

9- شروط التداول الأمن والتخزين للمبيد.

10- شهادة تحليل الماده الفعاله وتحليل الشوائب الرئيسية المصاحبه صادره من المعمل المركزي للمبيدات

ملحوظة هامة:

• لن يتم تسجيل مبيد إلا بعد التأكد من انه قد تم احترام حقوق الملكية الفكرية وحفظها لأصحابها.

وفيما يتعلق بالموافقة على انتاج احد المبيدات المسجلة فى مصر، تشمل الاجراءات : التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به المستندات التالية:

1- ترخيص مصنع مجهز لتصنيع تلك المواد الأولية.

2- موافقة جهاز شئون البيئة.

3- تفويض من الشركة المنتجة بتصنيع الخام من المواد الاولية.

4- ماهية هذه المواد الاولية الداخلة فى تصنيع الخام.

5- تقديم ملف كامل عن خطوات التصنيع ( طريقة التصنيع )

6- طريقة التخلص من مخلفات التصنيع وموافقة جهاز شئون البيئة عليها.

7- مواصفات الخام ونسبة الشوائب المصاحبه له.

8- طريقة تحليل المنتج والشوائب المصاحبه له.

9- شهادة تحليل بجميع مكونات المنتج الخام من جهة معتمدة وتوافق عليها اللجنة.

10- دراسات سمية كاملة للمنتج الخام.

واشار الانفوجراف الى انه لتسجيل مستحضرات المبيدات، يتم التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به المستندات التالية:

1- طلب ومرفق به خطاب التفويض من الشركة المنتجة الخارجية للشركة المحلية لتسجيل وبيع المبيدات إذا ما لم يكن المستحضر محلي.

2- شهادة تسجيل وتداول المبيد في بلد المنشأ في حالة المستحضرات الواردة من الخارج صادرة من الجهة الرسمية المسئولة عن التسجيل.

3- أصل شهادة تحليل المادة الفعالة وشهادة تحليل الشوائب ونسبتها في المستحضر.

4- أصل شهادة ضمان جودة المبيد من الشركة المنتجة.

5- البطاقة الاستدلالية للمستحضر.

6- البيانات الفنية للمبيد.

7- دراسات السمية الحادة والبيئية للمستحضر من مصدر معتمد.

8- دراسات السمية الحادة والمزمنة للمادة الفعالة من مصدر معتمد.

9- دراسات السمية البيئية للمادة الفعالة من مصدر معتمد.

10- طريقة تحليل المبيد والشوائب الرئيسية فى المستحضر.



11- طريقة تحليل متبقيات المبيد.

12- موقف المبيد من التسجيل وتصنيفه فى المفوضية الأوروبية (EC) وهيئة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ونتائج تقييم مخاطرة الصحية والبيئية التى اصدرتها المنظمات والهيئات الدولية حتى تاريخ التقدم للتسجيل.

13- قيمة فترة ما قبل الحصاد (PHI) والحد الأقصى لمتبقي المبيد(MRL) والمتناول اليومى المقبول (ADI) المقترحة من الهيئات الدولية(CODEX) أو المفوضية الأوروبية أو هيئة حماية البيئة الامريكية.

14- شروط التداول الأمن والتخزين والتطبيق للمبيد.

15- توصيات تقييم المبيد خلال مراحل التجريب.

16- شهادة المواصفات الفنية الطبيعية للمبيد وتحليل الشوائب الرئيسية المصاحبة صادرة من المعمل المركزي للمبيدات ( شهادة الميلاد) فى بداية التسجيل وعند إعادة التقييم.

17- شهادة تحليل المبيد وتحليل الشوائب الرئيسية المصاحبة صادرة من المعمل المركزي للمبيدات لمستحضر المبيد عن كل سنة من سنوات التجريب أو اعادة التقييم.

ولمزيد من المعلومات والتواصل مع اللجنة

عبر الموقع الإلكتروني:www.apc.gov.eg