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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان للأمم المتحدة بشأن عمليات الإغاثة في تركيا

زلزال
زلزال

اعتبر مفوض الإغاثة الأممية، إنه قد اقتربت نهاية مرحلة الإنقاذ في الولايات التركية، التي ضربها زلزال مدمر  يوم الإثنين الماضي، هي وسوريا ، وفق ما ذكر موقع ر. ريبابليك وورلد.

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من المتوقع أن يصبح أكثر من 5 ملايين شخص مشردين بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. 


ووفقًا للمعنية بسوريا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، سيفانكا دانابالا .

قالت دانابالا :إن "ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا قد يكونون مشردين بسبب الزلزال" .

أفادت دانابالا بأن الناجين من الزلزال سيحتاجون إلى مساعدة ومأوى في جميع أنحاء البلاد. 


تم إغلاق الطرق بعد تلفها بسبب الزلزال الذي أثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأشار إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً بين المتضررين هم كبار السن وذوي الإعاقة وبعض الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم.

ينصب التركيز الرئيسي لمنظمة المساعدات الإنسانية على المأوى ومواد الإغاثة حيث يحرصون على التأكد من أن المراكز الجماعية لديها مرافق كافية للناجين من الزلزال بما في ذلك الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وحصائر النوم والملابس الشتوية وما إلى ذلك.

في الوقت الحالي ، يتجاوز إجمالي عدد القتلى في الزلزال المدمر  في كل من سوريا وتركيا 27 ألف، وسط جهود من فرق الإنقاذ للعثور على المزيد من الناجين بعد أيام من الزلزال الكارثي.

 

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