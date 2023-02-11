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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ نوروفيروس

نوروفيروس
نوروفيروس

أصبح نوروفيروس من الأمراض المعدية المصاحبة لفصل الشتاء والمنتشرة بشكل كبير فى كل موسم بين الكبار والأطفال فى مختلف الدول 

ومنذ بداية عام 2023 بدأ نوروفيروس فى الظهور من جديد بعد اختفاءه لعدة أشهر لذا يجب على الأشخاص معرفة من هم الأكثر عرضة للإصابة به لاهتمام بأخذ الاحتياطات اللازمة.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك” نرصد لكم أكثر العوامل التى تجعل بعض الأشخاص لديهم خطر أكبر للإصابة بعدوى نوروفيروس 

تناول الطعام في مكان أُعِد الطعام فيه أو قدَّمه شخص مصاب بعدوى نوروفيروس أو لامس الطعامُ ماء أو أسطحًا ملوثة
وجود الطفل في دار حضانة أو مركز لرعاية الأطفال نوروفيروس.

وجود الاطفال فى الحضانة ودور الرعاية
وجود الاطفال فى الحضانة ودور الرعاية


العيش في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين الذي يقيمون فى الفنادق، أو المنتجعات أو سفن رحلات سياحية أو دور إقامة أخرى يمكث بها العديد من الأشخاص في أماكن مغلقة
مخالطة شخص مصاب بعدوى نوروفيروس.

مدة علاج نوروفيروس

 قد تستمر في إخراج الفيروس عبر البراز لعدة أسابيع بعد التعافي وقد يستمر إخراج نوروفيروس بهذه الطريقة لأسابيع بل قد يصل الأمر لعدة أشهر إذا كنت مصابًا بحالة صحية أخرى.

قد لا يظهر على بعض المصابين بعدوى نوروفيروس أي علامات أو أعراض لكنهم يكووا حاملين له وينقلوا العدوى بسهولة و يظل بإمكانهم نقل الفيروس إلى غيرهم...

نوروفيروس الأمراض المعدية فصل الشتاء عدوى نوروفيروس أكثر عرضة لنوروفيروس

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