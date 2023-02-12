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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 12-2-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار  سعر الدولار استقرارا لليوم الرابع على التوالي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 12-2-2023، و بالتزامن مع عودة البنوك في مصر  لعملها بعد انتهاء الراحة الأسبوعية.

 سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.43 جنيها للشراء و 33.53 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 11 فبراير 2023

حلول برلمانية عاجلة لخفض سعر الدولار أمام الجنيه

وسجل أقل سعر دولار في البنوك نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.35 جنيها للشراء و 30.45 جنيها للبيع في بنك مصر والأهلي المصري


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.45 جنها للشراء و 30.55 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المشرق، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المشرق، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، قناة السويس، بلوم، ميد بنك".


أعلى سعر


وصل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.5 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
 

 

ارتفاع في البورصة العالمية


وصعد الدولار على نطاق واسع ا مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبينِ للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 % إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 % في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر، فيما تراجع اليورو 0.15 % إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وهبط الين 0.12 % إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبينِ للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير.

وأظهرت بيانات أمس الجمعة أن أسعار الجملة في اليابان ارتفعت في يناير 9.5 % على أساس سنوي، مما يضيف إلى مؤشرات متزايدة على عوامل تضخمية يمكن أن تُبقي البنك المركزي تحت ضغط للتخلي التدريجي عن برنامجه الواسع للتحفيز.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.20 % إلى 0.692 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.24 % إلى 0.631 دولار. 

 

التضخم والدولار


وخلال الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.

يشار إلي أن معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في الشهر السابق له.

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