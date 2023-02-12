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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. تطوير الطريق الزراعي القاهرة أسوان بمدينة المنيا

تطوير الطريق الزراعي
تطوير الطريق الزراعي بالمنيا

يتواصل العمل على قدم وساق في تطوير الطريق الزراعي القاهرة أسوان بنطاق مدينة المنيا لسرعة الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، فقد تم الانتهاء من رصف الطريق ودعمه بمنظومة الإنارة وإنشاء سور وممشى ترعة الإبراهيمية من كوبري المحطه إلى كوبري الاخصاص وعمل ستارة حجاريه للحفاظ على جانبي الطريق وزراعة الأشجار بطول الطريق، ليكون متنفسا جديدا لأبناء مدينة المنيا الباحثين عن ممارسة رياضة المشي والجري بالممشى على غرار كورنيش النيل.


كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تفقد الأعمال الجاريه بالطريق بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون المشرف  على وحدة التطوير الحضري بالمحافظة والمهندس نيازي مصطفي مدير الوحدة.

وشدد المحافظ على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها والمتابعة والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة ووجه برفع وإزالة كافة التراكمات والمخلفات على جانبي الطرق قبيل البدء في أعمال الرصف .

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والتقي المحافظ خلال تفقده للأعمال بعدد من المواطنين وناشدهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وما تحقق من إنجازات.

يشار إلى أن المحافظ اللواء أسامة القاضي تفقد برفقة السكرتير العام للمحافظة خلال الفترة الماضية الطريق حيث تعرض جانبه  لحدوث شرخ وانهيار جزئى أسفل السور الخاص أعمال المعاينة على الطبيعة للموقع الذى تعرض للشرخ بحضور  رئيس مدينة المنيا ووكيل وزارة الرى ومدير مديرية الطرق

وجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة المنيا بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق القاهرة أسوان بالمدينة ووجه بالتنسيق مع مديريتى الرى والطرق، لعمل ستارة حجرية لدعم الرصيف وإيقاف الزراعات بجانبى الطريق، مع إزالة جميع الزراعات بطول الطريق بجميع مراكز المحافظة مع استمرار أعمال تطهير ونظافة الترعة من الحشائش وتطوير وتجميل مدخل المدينة.

تطوير الطريق الزراعي بالمنيا
تطوير الطريق الزراعي بالمنيا
تطوير الطريق الزراعي بالمنيا
تطوير الطريق الزراعي بالمنيا

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