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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : لا تتحكم في شريك حياتك

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، شديد الإهتمام بمشاعر الآخرين، يفعل كل شيء لراحة وسعادة من حوله ويفعل المستحيل لضمان نجاح العلاقة الزوجية.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يمكنك إجراء شراء عقار واعد، قد يتم فتح بعض الفرص الجيدة على الجبهة المهنية، قد يكون الوالدان في رحلة إلى مكان ديني، يمكن للطلاب إجراء اختبار تنافسي بسهولة ويشعرون بمزيد من الثقة.  

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

قد يواجه البعض مشكلة عسر الهضم، ويحاول تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء، يجب أيضًا تجربة بعض تقنيات التخلص من التوتر والتمارين الذهنية للتعامل مع القلق والتوتر.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تجد مصدرًا جديدًا للكسب، قد تأتي بأفكار رائعة لجذب انتباه رئيسك أو رؤسائك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

يجب أن تتجنب أن تكون عدوانيًا لأنه قد يؤثر سلبًا على علاقتك، تجنب الحكم على شريكك وحاول أن تكون داعمًا ومتفهمًا.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد يبدأ عملك الجديد في الانطلاق وقد تقدم خدمات لكبار العملاء أو المؤسسات، قد يخطط البعض للاستثمار في العقارات، قد تبدأ الاستثمارات السابقة في منحك عوائد جيدة

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