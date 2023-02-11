استشاري مناعة: "البسوا شربات طويلة وملابس واسعة في الشتاء"

وجه الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، نصائح هامة لأولياء الأمور لتدفئة أولادهم خلال التوجه إلى المدرسة فى الشتاء.

وأكد بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، على أهمية توفير ملابس خارجية فضفاضة “واسعة” وليس ضيقة أعلى الملابس الضيقة، معقبا: "الفراغ بين اللبس الضيق والواسع بيكون عازل من الهواء الدافي لجسم الأنسان".

شربات قصيرة

وتابع استشاري المناعة قائلا: "بشوف الناس فى الشتا بتلبس شربات قصيرة، لا لازم تكون شربات طويلة.. وايه المشكلة لو شرابين؟".

ونصح استشارى المناعة، بالتغذية التى تقوى المناعة وتدفئة الأنف والرقبة واليدين.