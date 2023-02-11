هيقدّم استقالته | حتحوت يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء سموحة

علق الاعلامي هاني حتحوت على بقاء أسامة نبيه في الجهاز الفني للنادي الزمالك بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر :" سيتقدم باستقالته لصعوبة الأوضاع داخل الزمالك، لا علاقة لقراره بفيريرا.. لكن بسبب الوضع العام ".



حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء سموحة المقبل.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين، عن الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء شباب بلوزداد بالأمس في دوري الأبطال، وشرح فيريرا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.