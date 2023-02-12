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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : رحلة رومانسية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يحب أن يعامل الأشخاص بصراحة وان يتعامل بالمثل، يقدرون بشدة الأوقات العائلية وتقديسها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 11 فبراير 2023 : إجازة عائلية ممتعة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور اليوم الأحد 12 فبراير 2023

أنه يمكنك الاستمتاع بصحتك الجيدة والتركيز على وضع استراتيجية جديدة للترويج لعملك أو الوصول إلى العملاء المحتملين، قد يكون عقلك هادئًا ومليئًا بالأفكار الجديدة، لذا استفد من هذه الإيجابية واستخدمها في جعل يومك مثمرًا، قد يكون الاستثمار العقاري مفيدًا في المستقبل القريب، لذلك يمكنك التفاوض على صفقة عقارية أو التوقيع على ورقة الملكية.

توقعات برج الثور اليوم على الصعيد المهني

قد يكون اليوم صعبًا بعض الشيء ، لكنك قد تنجز المهام الصعبة بإخلاصك، قد لا يتم منحك فرصة عمل أو مشروع طال انتظاره، قد يرغب البعض في ترك وظائفهم الحالية.

توقعات برج الثور اليوم صحيا

هذا يوم مناسب على صعيد الصحة، قد يفضل البعض تناول مشروبات الطاقة أو العصائر اليوم، يمكن أن تساعد الراحة والنظام الغذائي المناسبين في الحفاظ على جمالك وصحتك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

هو اليوم المناسب بشكل معتدل لتخبر حبيبك بمشاعرك العميقة والتعبير عن مشاعرك، قد تمنحك رحلة أو رحلة طويلة مع الحبيب فرصة لقضاء بعض الوقت الجيد.

توقعات برج الثور اليوم الفترة المقبلة

قد تكون الرحلة مع العائلة مليئة بالمرح، إنه الوقت المثالي لتكوين بعض الذكريات اليوم والاعتزاز بها في المستقبل، قد تجد طرقًا للتواصل مع أبناء عمومتك أو أحبائك كما لم يحدث من قبل.

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