المتظاهرون يحاصرون منزل نتنياهو.. شاهد 13 ألف إسرائيلي يطالبون باستقالة رئيس الحكومة

خرج نحو 13 الف إسرائيلي مساء اليوم السبت للتظاهر في شوارع تل أبيب وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجا على ما يسمونه بـ"الانقلاب القضائي".

وقال الإعلام العبري أن متظاهرون حاصروه منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا.

وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع السادس على التوالي، ضد الحكومة الإسرائيلية، وخطة وزير القضاء ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامناً مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات القضائية تهدف إلى "تصحيح حالة من عدم التوازن"، لكن رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ترى أنه "هجوم محموم" على القضاء.