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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: غلق محور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال اللافتات المرورية

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع أعمال اللافتات المرورية بمحور الأوتوستراد.

وطبقا لبيان وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم غلقًا كلياً لمحور الأوتوستراد بداية من مدخل مدينة حلوان "أمام مقبر السيارات" حتى منطقة بين الجبلين "أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو" .

ومن المقرر ان يكون قرار الغلق يوم الأحد الموافق 12/2/2023 ، بدءًًا من الساعة 12,05صباحاً ولمدة 48 ساعة فقط .

علي ان يتم تحويل حركة المرور للقادم من مناطق حلوان بداية من أمام مقبرة السيارات تجاه محور الأوتوستراد يسلك يميناً طريق امتداد 15 مايو والسير 2400 متر ، فيساراً والعودة لمحور الأوتوستراد أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوتوستراد محور الأوتوستراد مرور القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة المرور

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