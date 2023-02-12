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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الزمالك لن يصبر كثيرا على فيريرا والمريخ السوداني يحسم مصيره

فيريرا
فيريرا

أكد الإعلامي محمد بركات، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لن يصبر كثيرا على جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الحالي حال عدم تحسن النتائج.


وقال بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نجوم الزمالك مستواهم متراجع للغاية".

وأضاف بركات: "مرتضى منصور لن يصبر كثيرا على فيريرا، والجمهور لن يتحمل النتائج الصعبة".

وواصل: "مباراة المريخ السوداني حاسمة في مصير فيريرا للغاية.. اسم خالد جلال مرشح للانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك".

الزمالك وسموحة


واستأنف الزمالك تدريباته امس السبت، استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، في حين يحتل الزمالك المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

فيريرا الزمالك شباب بلوزداد الجزائري شباب بلوزداد مرتضى منصور

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