بالكاروهات.. ندى عادل تخطف الأضواء عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ندي عادل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندى في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بنطلون جلد اسود وجاكت كاروهات قصير ونظارة شمسية، ومعتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

وعلي صعيد أخر شاركت الفنانة ندي عادل متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندى في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية معطف طويل باللون البيج ونضارة شمسية، ومعتمدة على انسدال خصلات شعرها السوداء على منكبيها.