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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

انتخابات الصحفيين| اللجنة المشرفة تواصل تلقي طلبات المرشحين لليوم الثانى

صدى البلد

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين  برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لليوم الثانى تلقي طلبات الراغبين فى الترشح على انتخابات الصحفيين مارس 2023 .

وبدأت أمس  اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين  برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين،  تلقى أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.


وتلقت  اللجنة المُشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين، برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء السنة الممتدة عضويتهم فى اليوم الأول من فتح باب الترشح، ثلاث مرشحين على منصب نقيب الصحفيين وسبعة مرشحين على عضوية المجلس.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب ( 3 )  مرشحين وهم :احمد علي محمد عبد السلام جريدة المصرى اليوم ، و السيد محمد ابراهيم احمد  جريدة الجمهورية   وعبده محمد مغربى عبد الله جريدة الانباء الدولية 

كما تقدم  للترشح لمنصب عضو المجلس ( 7 ) مرشحين وهم :عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفه جريدة  الأهرام والاسم الصحفي ( عبد الرءوف خليفة )، ومحمد رضا مرزوق عباس جريدة الموجز والاسم الصحفي ( محمد فرعون )و احمد علوي السيد عباس جريدة  اليوم و الاسم الصحفي ( احمد علوى )، وابو السعود محمد محمود عثمان  صحفى  حر الاسم الصحفي ( ابو السعود محمد )، و عمرو منصور اسماعيل بدر  جريدة  الدستور الاسم الصحفي ( عمرو بدر )
وهشام محمد محمد يونس جريدة  الأهرام الاسم الصحفي ( هشام يونس )، ومحمد احمد عبد العال احمد جريدة  الكرامة الاسم الصحفي ( محمد الجارحي )

 

وتواصل  اللجنة المُشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين، برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء السنة الممتدة عضويتهم حتى الاربعاء 15 فبراير 2023 تلقى أوراق المرشحين .


ويرأس اللجنة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وبعضوية أيمن عبدالمجيد السكرتير العام، وأعضاء المجلس المستمرون، وأعضاء من الجمعية العمومية للصحفيين، بجدولي المُشتغلين والمعاشات، فيما تجري عملية الإقتراع تحت  أشراف قضائي

وكانت قد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي أوراق الترشح بداية من اليوم السبت 11 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

 

 

 

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