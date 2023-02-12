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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد جدل ارتداء الحجاب.. مى الشريف في أحدث ظهور لها مع خالتها نورا

مى نور الشريف
مى نور الشريف

نشرت الفنانة مى نور الشريف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى تشهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا. 

وظهرت الفنانة نورا فى الصورة الجديدة التى نشرتها مى نور الشريف بصحبة أسرتها مع الفنانة بوسى وابنتها سارة نور الشريف. 

حجاب مى نور الشريف 

حاولت مى نور الشريف من خلال هذه الصور الرد على حالة الهجوم الشرس الذى تعرضت له منذ ايام قليلة بسبب ارتداء الحجاب فى أحد الصور. 

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي الحجاب على راسها ، مما دفع أحدي المتابعات لتوجيه سوال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب .

وحرصت مي نور الشريف على الاجابة على المتابعة ، حيث أكدت انها ترتدي بسبب انخفاض درجات الحرارة .

 

مى نور الشريف 

يُذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

مي نور الشريف الفنانة مي نور الشريف الفنانة بوسي الفنانة نورا Arts Entertainment

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