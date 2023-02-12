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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاكك في علاقة محرمة..

دفاع قاتل محامي كرداسة يطلب تحليل دي إن إيه لابنة المتهم والهيئة ترفض

صدى البلد

تستكمل ، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية ، اليوم ثاني جلسات محاكمة قاتل بنداري حمدي والمعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة.

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تحليل حمض نووي لأبنة المتهم 

قال دفاع  المجني علية بنداري محامي كرداسة، إن المتهم قام بإطلاق أعيرة نارية علي المتهم قاصدا قتله ولكنه لاحظ أنهما زال علي قيد الحياة فقام بإطلاق أعيرة نارية أخري عليه قاصدا إزهاق روحه.

 

كما طلب دفاع المتهم، بقتل محامي كرداسة من هيئة المحكمة، عمل تحليل حمض نووي لأبنة المتهم لإثبات أي علاقة محرمة بين زوجته والمجني عليه ولكن قابل القاضي طلبه بالرفض.

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بعد قليل|بدء ثاني جلسات محاكمة قاتل محامي كرداسة


وجاء أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه  بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه

وكشف أمر الإحالة،  أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي  وطلقات آلية.

 

فر و تاركه غارقا في دمائه

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقا في دمائه.

 

التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقة الواقعة.

محامي كرداسة قاتل بنداري حمدي محكمة جنايات الجيزة

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