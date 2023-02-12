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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل|بدء ثاني جلسات محاكمة قاتل محامي كرداسة

المتهم
المتهم

تبدأ محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية ، ثاني جلسات محاكمة قاتل بنداري حمدي والمعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 

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فكرة إجرامية

وجاء أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليهبنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدلديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة،  أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليهفانهالعليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

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48 ساعة

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمديمحاميكرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقافيدمائه.

التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدينرئيسمباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقةالواقعة.

محامي كرداسة محكمة جنايات الجيزة قاتل بنداري حمدي

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