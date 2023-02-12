كان نفسه يشوف ابنه| أسرة محامي كرداسة تحضر جلسة محاكمة القاتل

وصلت أسرة المجني عليه ، إلي محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية ، لحضور ثاني جلسات محاكمة قاتل بنداري حمدي والمعروفة إعلاميا بواقعة قتل محامي كرداسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

صائد حيوانات

وكانت أسرة المجني عليه، كشفت أنه بعد وفاته بـ 10 أيام رزق بمولود جديد وكان نفسه يشوفه ، و طالبت توقيع أقصى عقوبة عليه، فالمتهم يطلق عليه صائد حيوانات ولكن هو عكس ذلك فقد تجرد من كل مشاعر الإنسانية.

وجاء أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدلديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

48 ساعة

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقا في دمائه.

التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقةالواقعة.