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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة.. روبي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير بفستان لافت|شاهد

روبي
روبي

نشرت الفنانة روبي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت روبي، مرتديه فستانًا لافتًا ومميزًا باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتفصيلته المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت روبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور روبي 

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