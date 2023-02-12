بإطلالة أنيقة.. روبي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير بفستان لافت|شاهد

نشرت الفنانة روبي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت روبي، مرتديه فستانًا لافتًا ومميزًا باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتفصيلته المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت روبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور روبي