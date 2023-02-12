بينها مصري.. تعرف على أفلام المسابقة الروائية الدولية لمهرجان الإسكندرية

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

وينافس في قائمة المسابقة الروائية الدولية 20 عملا تعرض عربيا وأفريقيا لأول مرة في الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي:

1- آڤا- أمريكا

تدور أحداث الفيلم حول آفا، التي بعد فترة وجيزة من فقدان شريك حياتها، يتم تشخيصها بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة، وبينما تستمر في التنقل في الحياة بمفردها وتدرك ما تنطوي عليه حالتها، تقرر آفا السيطرة على ما تبقى من حياتها.

نبذة عن المخرج: أيوب الجمل مخرج وكاتب ومنتج مغربي، حصل على درجة البكالوريوس في السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى درجة الماجستير في صناعة الأفلام الوثائقية من جامعة عبد المالك السعدي في مرتيل، المغرب، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الماجستير في الأفلام الخيالية من جامعة مدينة نيويورك.

2- ثلاث حبات ملح - فرنسا

يحكي الفيلم عن شقيقتين، يبلغ عمرهما 8 و5 سنوات يقضيان وقتهما بمفردهما بالمنزل، في وسط الريف.

تبلع إلسا، الصغرى، ثلاث حبات من الملح الخشن، وتبلغها جوديث أنها محكوم عليها بالموت بسبب الجفاف، ولديها بضع ساعات فقط لتعيشها، حين تقلب عودة والدتهما، بسلوكها المتحمس والمحموم، مصير الأسرة رأسًا على عقب.

نبذة عن المخرج: وُلدت إنجريد شيخاوي عام 1985 بشمال فرنسا. أولًا، درست الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي قبل العمل في صناعة الموسيقى. أخرجت العديد من الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو للرقص والسيرك.

3- ري – موت تلفزيون - مصر

تدور أحداث الفيلم في مدينة رمادية حيث التلفزيون ومحتواه مجبر على الناس بجميع فئاتها وأعمارها، ويتمرد شاب على هذا الوضع.

نبذة عن المخرج: تخرجت سمر في جامعتان، حيث درست الإعلام في الجامعة الدولية لعلوم الهندسة والإعلام والإخراج من المعهد العالي للسينما، وعملت كمساعد مخرج في أنواع متعددة من الأعمال، كالأفلام الروائية مثل “لا تراجع ولا استسلام”، ومسلسلات مثل “تامر وشوقية”، وإعلانات وبرامج تليفزيون مثل برنامج “البرنامج”، وأخرجت أفلاما قصيرة لبرنامج “خطوة” في قناة “أبو ظبي”.



4- فيما وراء البحيرة - إنجلترا

قصة الفيلم تدور حول يوم في أواخر حياة رجل غاضب وجد نفسه تائهًا على بحيرة ومعه فتاة صغيرة تسأله عن اسم.

نبذة عن المخرج: سيمون قسطنطين، مخرج بريطاني ومنتج وكاتب من سلالة كاريبينية. وُلد وتربى في كرويدون في لندن أينما التحق بالمدرسة. بعد إقناع والدته له بدراسة بعض الدروس عن الإخراج، فقد أُلهم وقرر اتخاذ هذا كمجال عمله. يعمل حاليا كمنتج، بينما استمر في الكتابة عدة سنوات، وجارٍ تحضير فيلمين روائيين طويلين.



5- النهضة.. 20 سنة – روسيا

تدور أحداث الفيلم في موسكو، عام 2000 تخضع الفنانة الشابة كريستينا للاختبار لاحتمال إنجاب طفل. اختارت موضوعًا صعبًا للغاية، ألا وهو "الحب"، لا أحد يتذكر ما هو عليه، إنه يعيش في السجلات الأرشيفية وصور "ما قبل الانفجار". تستمر كريستينا في البحث عن إجابة: “لماذا بحثوا عنه جميعًا باستماتة؟ وهل يمكن للمرء أن يشعر به مرة أخرى؟”.

نبذة عن المخرج: ولد عام 1989 في جمهورية تتارستان. تخرج في معهد قازان للمسرح وأكاديمية نيكيتا ميخالكوف للفنون السينمائية والمسرح. عمل كممثل في المسرح في مدينة تفير منذ عام 2011 حتى عام 2015، وفي مسرح "مودرن" منذ عام 2017 حتى 2018 ، وفي مسرح فاختانجوف الأكاديمي منذ عام 2019 حتى 2021. شارك فيلمه الأول "المحارب القديم" في المهرجانات في جميع أنحاء العالم.



6- منطقة صامتة - ألمانيا

تدور أحداث الفيلم حول أليس الانطوائية التي تعاني من الحساسية المفرطة للكهرباء، وتعيش في عزلة في منطقة غير حيوية داخل غابة شمال ألمانيا. ولكن عزلتها ارتبكت فجأة بسبب عاهرة تسمى لوسيا، التي استقرت على حدود مساحة أليس الآمنة مع هاتفها المحمول المتعلق بعملها.

نبذة عن المخرج: ترعرعت كارين بالقرب من بحيرة كونستانس في وادي الحب. وعقب تخرجها في المدرسة الثانوية سافرت إلى شرق أفريقيا لفترة طويلة. درست الفن والتصميم في مدينة ميرسبورغ ثم الاتصال البصري في أكاديمية الفن والتصميم في مدينة أوفنباخ أم ماين. بالإضافة إلى ذلك، حصلت كارين على درجة الماجستير في الإخراج في مدرسة هامبورغ للإعلام.

7- جبار - بلجيكا

يحكي الفيلم عن ناثان، وهو صبي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا. مدفوعًا بصديقه الجديد مالك ، يجهز نفسه لطقوس غريبة ليصبح عضوًا في عصابة من المراهقين.

نبذة عن المخرج: فاليري كارنوي مدير وعامل تصوير بلجيكي شاب، تدرب في المعهد الوطني للفنون المثقبة (Insas) في بروكسل، وتلقى في البداية تدريبًا في علم النفس بين الثقافات في جامعة بروكسل (ULB). في عام 2018، تم اختيار فيلم My Planet القصير لتخرجه بالفعل في أكثر من ستين مهرجانًا سينمائيًا مهمًا.

8- راقد - بولندا

يحكي الفيلم عن آدم ذي الرأس الحليق الذي يتجاهل إعاقته، وعلى الرغم من ذلك فهو يحاول السيطرة على أحبائه. يدفع قرار أخيه المهتم بتغيير وظيفته "آدم" إلى إعادة النظر في وضعه ومواجهة قيوده.

نبذة عن المخرج: طالب في قسم الإخراج السينمائي وخريج قسم التصوير السينمائي في مدرسة أفلام لودز، وهو أيضًا مرشح لنيل درجة الدكتوراه في أكاديمية الفنون الجميلة في لودز. تم عرض أفلامه الوثائقية المستقلة “توتر”(2018) وفوثارك(2020) في مهرجانات متعددة. يهتم كونراد بشكل رئيسي بالظواهر السياسية والتحولات الاجتماعية في سياق تأثيرها على الجانب المرئي للواقع المحيط. “ركود” (2021) هو أول فيلم روائي قصير له.

9- رفيق - أستراليا

يحكي العمل أنه بعد فترة طويلة من الانفصال، يجب على جون الكسول/ محليًا أن يعتني بالطالب المحجوز جاك خلال عطلة نهاية الأسبوع في بؤرة معزولة للطبقة العاملة في غرب سيدني. ومع ذلك، فإن محاولة جاك لإعادة تأسيس علاقتهما مهددة مع ظهور طبيعة جون المدمرة للذات.

نبذة عن المخرج: جورج أليكس ناجل مخرج سينمائي حائز على جوائز من سيدني. بصفته خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة نيو ساوث ويلز والمدرسة الأسترالية للسينما والتلفزيون والراديو، يشمل عمله حاليًا الأفلام القصيرة والفيديو الموسيقي وتجهيز فن الفيديو.

10- سمك القرش - أستراليا

العمل استكمال لثلاثية أفلام الكوميديا السوداء الشريرة التي بدأت بفيلم “العنكبوت والدب”، وجد ناش إدجرتون تطابقًا مثاليًا مع روز بيرن، التي تقوم بدور صوفي، وهي امرأة تحب المقالب تمامًا مثل جاك، إذ يظهر الوجه الآخر من ناش إدجرتون على الشاشة. للأسف، قد يؤدي سعي الزوجين للتفوق على بعضهما البعض إلى أفظع كارثة على الإطلاق.

نبذة عن المخرج: ناش إدجيرتون هو مخرج وممثل ودوبلير أسترالي وعضو رئيسي في شركة "بلو تونج" لإنتاج الأفلام.

11- طريقك طريقي - المكسيك

يحكي الفيلم عن روزالبا التي تحتجز والدة خاطف زوجها الأسيرة في منزلها، دونا مارغريتا، بهدف استعادة زوجها من خلال تبادل "عادل". أدركت بعد فوات الأوان أن ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا تراقب وتفترض حرفياً رسالة "أخذ القانون بين يديك".

نبذة عن المخرج: ممثلة ومخرجة منذ أكثر من 25 عاما، وحصلت على العديد من الجوائز.

12- صورة المدرسة - السويد

في أحداث الفيلم تقوم الأم بزيارة أحد المبادئ، وهي مستاءة من إعادة تنقيح الصورة المدرسية لابنتها.

نبذة عن المخرج: هو مخرج و كاتب و منتج سويدي درس السينما بالسويد ولديه العديد من الأفلام القصيرة، وهو مؤلف ومخرج أيضا، وحصل على العديد من الجوائز.

13- ليلة أعمال الشغب - قبرص

تدور قصة الفيلم خلال أعمال شغب في شوارع قبرص، يحاول رجل من أصل عربي إيجاد مأوى في بيت عائلة، وبالرغم من ذلك، سرعان ما يدرك أن حياته ربما تكون في خطر أكبر داخل ذلك البيت، عن الخارج في الشوارع مع مثيري الشغب.

نبذة عن المخرج: ولد أندرياس شيتانيس في قبرص عام 1991، حيث درس الإنتاج السينمائي والتصوير السينمائي في جامعة بورنماوث. وأخرج سبعة أفلام قصيرة حتى الآن، حيث يعمل حاليًا كمخرج وكاتب سيناريو في قبرص. فازت أفلام أندرياس بعشرة جوائز في المهرجانات السينمائية الدولية.

14- أخبار حقيقية - صربيا

يبرز الفيلم قصف الناتو لصربيا في عام 1999، ويواجه جيمس، الصحفي الشاب أثناء مهمته لأول مرة في الخارج، الواقع العبثي لإنتاج الأخبار ويضطر للاختيار بين حياته المهنية وقانونه الأخلاقي.

نبذة عن المخرج: أفلام لوكا بوباديتش متنوعة ومدهشة مثل سيرته الذاتية. درس، السويسري ذو الأصول الصربية والمخرج السينمائي وقائد الجيش السويسري، العلوم السياسية والتاريخ في جامعة زوريخ. عمل بوباديتش كمصمم جرافيك في برلين وكمساعد مخرج في شيكاغو. وهو الآن بصدد إنهاء أول فيلم وثائقي طويل له.

15- سنو وايت - كرواتيا

يحكي الفيلم عن "زليخة" هي سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تعيش حياة هادئة في قرية معزولة. لكن زيارة غير متوقعة جعلتها تحن إلى الماضي، و غيرت حياتها اليومية.

نبذة عن المخرج: ولدت "لانا باريخ" في مدينة سبليت في كرواتيا. في عام 2005، حصلت على شهادة التمثيل من أكاديمية فنون التمثيل في ساراخيفو. كانت عضو من فرقة الدراما في المسرح الكرواتي الوطني في زاغرب. قامت بالأداء التمثيلي في أكثر من 40 عرضا تمثيليا وأفلام وتمثيليات تلفيزيونية أيضاً منذ 2011، حيث حصلت على العديد من الجوائز. قامت بكتابة العديد من السيناريوهات للأفلام القصيرة، وأيضاً الفيلم الروائي "تريزا 37" الذي حصلت من خلاله على درع ذهبية لأحسن السيناريوهات في مهرجان بولا السينمائي.

16- تندرا- كوبا

يبرز الفيلم قصة والفريدو لاردويت، مفتش كهربائي وحيد ، يحلم بالمرأة التي استمرت صورتها وأصبحت هاجسا، شيء ما يقول له هي قريبة.

نبذة عن المخرج: هو مخرج سينمائي وناقد سينمائي من كوبا لديه العديد من الأفلام القصيرة والمقالات النقدية.

17- طاولة القبر - كوسوفو

يحكي الفيلم أنه أثناء الحرب في كوسوفو، يخفي رجل ابنته وحفيدته لينقذهما من شر الميليشيات المحاربة ويدعي في نفس الوقت أنه أبكم.

نبذة عن المخرج: هو مخرج من كوسوفو، تخرج في الدون بوسكو وبدأ العمل السينمائي والمسرحي، ولديه العديد من الأفلام القصيرة ككاتب ومخرج.

18- شياتورا – فرنسا/ جورجيا

يحكي الفيلم عن عاملة تلفريك في مدينة كياتورا بجورجيا بعد وفاة زوجها في حادث منجم، تشن معركتها الشخصية ضد المدينة بأكملها.

نبذة عن المخرج: توبي أندريس فنان متعدد التخصصات، عُرضت أعماله الفوتوغرافية في كندا والولايات المتحدة، وقادته موسيقاه التي نالت استحسان النقاد في جولات حول العالم. بعد فيلمين قصيرين أنتجهما بنفسه وذات طبيعة تجريبية، Memorybox (2014) وThe Belt (2017)، تحول توبي أندريس إلى تقنيات روائية أكثر تقليدية في Chiatura (2020).

19- أبواب – لبنان

يحكي الفيلم عن فريد، الذي يعمل في الخارج، يغلق على نفسه في اليوم الأخير من إقامته في بيروت في غرفة ابنه رواد، ليجد ما يخفيه هناك. مفصولًا بباب مغلق، تشتد الديناميكية المختلة بينهما، ويعود الماضي إلى السطح.

نبذة عن المخرج: ريبال شديد هو مخرج سينمائي شاب لبناني ومحرر أفلام، ولد في بيروت في 11 تموز (يوليو) 1999 ومقيم حاليًا في باريس، حيث يتابع درجة الماجستير في دراسات السينما وجامعة باريس.

20- شخصية فنية - روسيا

يحكي الفيلم أنه عندما يقضي فنان هادئ وقته في أحلام اليقظة بإلهامه، فإنه يقوم عن غير قصد بتحريك سلسلة من التصرفات التي لا يتحكم فيها، تنقلب الحياة الهادئة فجأه مع كل حدث ومع العواقب.

نبذة عن المخرج: فاسيلي تشوبرينا صانع أفلام – حائز على جوائز، أنتج / شارك في كتابة / أخرج خمسة أفلام قصيرة تم اختيارها رسميًا في العديد من المهرجانات السينمائية الكبرى وحصلت على العديد من الجوائز.