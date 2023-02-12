لهذا السبب.. المريخ السوداني يطالب "كاف" بتعديل نتيجة مباراة الترجي لصالحه| تفاصيل

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “المريخ السوداني يطالب الكاف باحتساب نتيجة مباراته ضد الترجي لصالحه بسبب قيام الترجي بإجراء التبديلات في 4 فترات توقف وليس 3”.

خطف الترجي التونسي، فوزا مثيرا من ضيفه المريخ السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمد أمين توجاي هدف الفوز في الدقيقة 90+4 من الوقت بدلا الضائع، ليقود فريقه لحصد أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة ويتساوى مع فريق شباب بلوزداد في الصدارة بعد فوزه على الزمالك 1-0.