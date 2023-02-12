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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم صحة المرأة المصرية.. فحص أكثر من 2 مليون سيدة في البحيرة

لدعم صحة المرأة المصرية
"لدعم صحة المرأة المصرية" فحص أكتر من 2 مليون سيدة وآنسة بال

أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتنامى الوعى لدى السيدات، وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن، وسرعة استجابتهن للاشتراك في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. 

 

"لدعم صحة المرأة المصرية" فحص أكتر من 2 مليون سيدة وآنسة بالبحيرة
"لدعم صحة المرأة المصرية" فحص أكتر من 2 مليون سيدة وآنسة بالبحيرة
"لدعم صحة المرأة المصرية" فحص أكتر من 2 مليون سيدة وآنسة بالبحيرة
"لدعم صحة المرأة المصرية" فحص أكتر من 2 مليون سيدة وآنسة بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

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وبلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى 5 فبراير الجاري، 2 مليون و711 ألفا و686 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة، كما تمت إحالة 54724 لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وأكدت “بلبع” تضافر جميع الجهود والتوعية، وحث السيدات والآنسات على المشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن، ضمن فعاليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، والتى تقدم عدة خدمات، منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة، والاكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر، وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

 

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