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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة 55 مليون جنيه..

محافظ بني سويف يتفقد مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي دلاص، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لتذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في توقيتاتها المحددة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة معاون المحافظ، وعلى يوسف رئيس الوحدة المحلية، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف، المهندسة  هبة الباجي مدير منطقة بني سويف والفيوم بجهاز التعمير والإسكان،الأستاذ أحمد كمال منسق المبادرة بناصر وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية،حيث تفقد  المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع  المركز الطبي  بدلاص ،والذي يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل"بتكلفة 35 مليون جنيهاً ، وبلغت نسبة التنفيذ  أكثر من 66% من الأعمال  وسيخدم أكثر من 17 ألف نسمة بدلاص وتوابعها  ، بجانب تفقد سير العمل في مشروع "إحلال وتجديد" وحدة الإسعاف، وبلغت نسبة التنفيذ 100% ، تضم 2 سيارة" نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، حيث يتم تنفيذ تلك المشروعات تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان

كما تابع المحافظ  الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مجمع الخدمات بالقرية،و بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،على مساحة 560متر ،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،وحدة محلية ،مكتب تموين،شهر عقاري) بتكلفة 10 ملايين جنيهاً، وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان ،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

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وتضمنت الزيارة  زيارة مشروع المجمع الزراعي ويشرف علي تنفيذه جهاز التعمير والإسكان،ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بالمجالس القرورية  الأم،حيث يضم المجمع (جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان)، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 90% ، وبتكلفة 8 ملايين جنيهاً تقريباً،ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 51 ألف من المزارعين  بقرى دلاص وطنسا الملق وطحا بوش

كما حرص المحافظ على لقاء  بعض المواطنين، أثناء الزيارة، واستمع للمطالب والشكاوى التي تقدموا بها،وتنوعت ما بين مطالب شخصية وبعض مقترحات خاصة بتحسين مستوى الخدمات في بعض المرافق والقطاعات،موجهاً بدراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات،وإعداد مذكرة بمقترحات للحلول والبدائل المناسبة والمتاحة والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانات والموارد وفي إطار القانون

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