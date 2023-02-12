وفاة دوبلير ممثل شهير في حادث مروري عن عمر 40 عاما

توفي ريان شيبرد دوبلير مغني الراب الشهير إيمنيم، في حادث مروري عن عمر ٤٠ عاما، تاركا خلفه طفلين ٧ و١١ عاما.

كان ريان شيبرد دوبلير إيمينيم على المسرح في أوائل الألفينات، وتوفي في حادث مأساوي بعدما خبطته شاحنة أثناء عبوره للطريق، فيواشنطن.

ريان شيبرد الذي يمتلك من الصفات الشكلية للرابر "إيمينيم" الكثير، كان يعمل مهندس ميكانيكي في ديزني، وكانت لسه مسيرة ناجحةللغاية حتى بعد ترك الغناء.





شارك ريان شيبرد كدوبلير للمغني إيمينيم في فيديو كليب لإحدى أغنياته، وفي جولة غنائية عالمية وأخرى في اليابان وأوروبا عام ٢٠٠٠.





وإيمينم هو مغني الراب أمريكي، منتج وممثل ومعروف بكونه واحد من الفنانين الأكثر إثارة للجدل والأكثر مبيعا في أوائل القرن الـ ٢١.

وتورط في الكثير من المشكلات المتعلقة بالمخدرات والإدمان رغم مسيرته الناجحة. وهو صاحب أكثر ألبوم مبيعا في تاريخ غناء الراب.