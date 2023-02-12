المنع عاما من مزاولة المهنة.. قرارات رادعة ضد سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

أعلنت نقابة المهن الموسيقية ، برئاسة مصطفى كامل عن قراراتها اليوم ضد سكرتير النقابة السابق أحمد رمضان وذلك في بيان رسمي .

وجاء بيان النقابة ": (قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق / أحمد رمضان ،بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابة المهن الموسيقية صدر قرار مجلس التأديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية، قرار حسم جدلاً كان مثارا لدى بعض اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية".

أضاف البيان :" وبعد إبداء كافة الدفوع والدفاع من المحال للتأديب / احمد رمضان احمد شعبان ، أصدر مجلس التأديب قراراً حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب ،بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون المشار اليه والتي توجب على عضو النقابه ان يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في اسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنه لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيا .

تابع البيان :" ومن ثم فالآثار المترتبه على ذلك طبقا للقانون انه لا يجوز للمعاقب تأديبيا مزاولة المهنه طوال مده المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقرره للعضو العامل ويحظر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابيه ، واذا زاول اي عمل خلال فترة العقوبه يتم شطب اسمه نهائيا من جداول النقابة ".

اختتم البيان:" وقد تجلى القرار في اوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافة الاتهامات التي وجهت الى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما اسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبه التاديبيه وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض .

حلمي عبد الباقي

كشف الفنان حلمي عبد الباقي حقيقة دخوله قسم الشرطه بعد مشاجرته مع محامي أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين السابق.

وأكد حلمي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يتواجد حاليًا فى منزله ولا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا بتواجده فى القسم أو “التخشيبة” على حسب وصفه، حتى الآن.

وتابع عبد الباقي أن ما حدث أنه كان يتواجد داخل النقابة، عند تواجد محامي أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، وتطاول المحامي باللفظ على حلمي عبد الباقى وقرر طلب النجدة.

وأضاف عبد الباقى أنه ذهب إلى قسم الشرطة لعمل محضر تعدٍ باللفظ على عاملين فى منشأة عامة كونه واحدا من أعضاء نقابة المهن الموسيقية وتم تحويل المحضر إلى النيابة وهناك تم الصلح بيننا والآن أنا متواجد فى منزلى بشكل طبيعي.

حلمي عبد الباقى يزور حلمي بكر فى المستشفى

وزار حلمي عبد الباقى الموسيقار حلمي بكر فى المستشفى للإطمئنان عليه بصحبة كل من مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأيضا عدد من أعضاء مجلس الإدارة.