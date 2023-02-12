محافظ الشرقية يشيد بمجهودات القطاعات والمديريات والأجهزة التنفيذية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة إهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط وذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والمرأة المعيلة وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

ثمن المحافظ الدور الحيوي والهام لكافة الجمعيات الاهليه والمؤسسات التطوعية والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري في التعاون مع الحكومة للوصول للفئات المستحقه وتقديم المساعدات المختلفه وتوفير حياه أفضل لهم مشيدا بدور جمعية القوافل للمساعدات الانسانية بالعاشر من رمضان في تقديم المساعدات الانسانية والخدمات الطبية وتنظيم قوافل علاجيه وصرف العلاج بالمجان لغير القادرين وكذلك توزيع وجبات غذائيه علي المستحقين بجانب تقديم المساعدات للأيتام والأرامل والاكثر احتياجا من أبناء مدينة العاشر من رمضان .

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية جمعية القوافل للمساعدات الإنسانية بالعاشر من رمضان لتكريم مديري المستشفيات والشخصيات العامة والأطباء والشباب المشاركين في الأنشطة الخيرية التي تقدمها الجمعية في حضور المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحه والأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق وعادل اسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي وشعبان حسني رئيس مجلس إدارة جمعية القوافل للمساعدات الانسانية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمقر نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان.

أكد محافظ الشرقية أهمية تضافر الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، قائلاً كلنا شركاء في بناء الوطن ومسؤولون عن مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة باعداد قاعده بيانات لكل قطاع علي حده واستطعنا الحصول علي المركز الأولي لعده سنوات متلاحقه في إنتاج وتوريد محصول القمح علي مستوي محافظات الجمهورية فهذا العام قمنا بتوريد 670 الف طن ولدينا 9 صوامع بطاقه تخزينية تخطت 800 الف طن ، وكذلك تم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 140 قريه ، وفي القطاع الصحي تم اضافه 181 سرير جديد للمرضي و 400 سرير بغرف العنايه المركزه و1000 ماكينه غسيل كلوي و 459 حضانه للاطفال و188 جهاز تنفس صناعي بالاضافه الي 16 جهاز اشعه مقطعية وذلك بمستشفيات القطاع الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي والمترددين عليها.

أضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياه كريمه لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و 740 تابع بمركز الحسينية وتستعد المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة بمراكز ( بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر ) استطاعت تغيير شكل الحياه للأفضل ووفرت فرص عمل للشباب وساهمت في تحسين جودة حياه المواطنين.

وللحد من البطالة وتشغيل الشباب اشار محافظ الشرقية إلي أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك "قدم فروض بقيمة 2مليار و986 مليونا و281 ألف جنيه، لتنفيذ نحو 18 ألفا و118 مشروعا، وتوفير 54 ألفا و634 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بالاصافة إلي دور جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر والذي استطاع خلال العام الماصي تفديم قروض للشباب بقيمة 404 مليون و361 ألف جنية لتمويل 12692 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهى الصغر لتوفير 23353 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياه كريمة

واختتم المحافظ كلمته بتقديم الشكر والامتنان الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر علي إطلاق المبادرات الرئاسيه التي تساهم وبشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين وتحسين جوده حياتهم والانطلاق بهم الي حياه افضل .

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة ايات من الذكر الحكيم اعقبهما عرض فيديو تكريم شباب القافلة الطبية المجانية بمدينة العاشر من رمضان " المكرمين من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( أفضل رواد العمل الخيرى على مستوى الجمهورية) خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يناير 2023 ، وكذلك عرض مجهودات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضيه حيث نجحت الجمعية في تنفيذ 21 قافله طبيه مجانية تم خلالهم توقيع الكشف الطبي علي المرضي في مختلف التخصصات الطبيه وصرف العلاج بالمجان لهم .

وعلي هامش الاحتفالية كرم المحافظ عدد من مديري المستشفيات والأطباء وأعضاء الجمعية لدورهم في تنظيم القوافل الطبية المجانية والوصول الي المواطنين الاكثر احتياجا.

كما اهدى رئيس مجلس إدارة جمعية القوافل للمساعدات الانسانية لمحافظ الشرقية شهادة تقدير ودرعاً تذكارياً تقديرا لمجهوداته الملموسة علي أرض الواقع في الارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وكذلك تكريم رئيس جاهز مدينه العاشر من رمضان وكلاء وزارات الصحه والنضامن الاجتماعي والشباب والرياضه تقديرا لدورهم في دعم أنشطة الجمعية .

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية علي التقاط صورا تذكارية مع عدد من الشخصيات العامه الداعمين لعمل الجمعية والأطباء والشباب المشاركين في القوافل العلاجية المجانية التي أطلقتها الجمعية للوصول لمجتمع صحي وسليم من أبناء المدينة.

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