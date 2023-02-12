قرار عاجل من جيش الأردن لنقل مساعدات إلى سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية في الأردن أن سلاح الجو الملكي سيقوم بنقل 10 آلاف خيمة من مستودعات الأمم المتحدة في المملكة إلى تركيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بناءً على التوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسيير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل ما مجموعه 480 خيمة عائلية من مستودعات المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في المملكة، لإيصالها إلى المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، من أصل 10 آلاف خيمة سيتم نقلها تباعاً عبر جسر جوي بين البلدين الشقيقين".

حصيلة جديدة

ومنذ قليل، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 29 ألفاً و605 أشخاص، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء نحو 148 ألفاً من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى، في حين أالزلزال المدمر وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 33 ألفاً بعد إضافة حصيلة الضحايا في سوريا.

من جانب آخر، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأحد أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى استعدادًا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا، المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس لصحفيين: "بعد ظهر الأحد، التقيت الرئيس الأسد الذي أوضح أنه منفتح على فكرة (فتح) معابر حدودية (استجابة) لهذا الوضع الملح".

وقالت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي إنها قد وزعت حتى الآن 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من زلزال سوريا مشيرةً إلى أنها أطلقت نداءً لجمع 43 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال.

وأوضحت المنظمة أن "النظام الصحي منهك وفي حاجة للدعم وفرق الإنقاذ في شمال غربي سوريا استنزفت حيث إن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال".

وبلغ عدد المتضررين 26 مليونًا، يتوزعون على 15 مليونًا في تركيا و11 مليونًا في سوريا وأكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.