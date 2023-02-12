عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من جيش الأردن لنقل مساعدات إلى سوريا وتركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية في الأردن أن سلاح الجو الملكي سيقوم بنقل 10 آلاف خيمة من مستودعات الأمم المتحدة في المملكة إلى تركيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بناءً على التوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسيير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل ما مجموعه 480 خيمة عائلية من مستودعات المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في المملكة، لإيصالها إلى المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، من أصل 10 آلاف خيمة سيتم نقلها تباعاً عبر جسر جوي بين البلدين الشقيقين".

المرصد السوري: 5300 قتيل بسبب الزلزال في سوريا

منظمات إنسانية تعلن قلقها من انتشار الكوليرا في سوريا بعد زلزال شرق المتوسط

حصيلة جديدة

ومنذ قليل، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 29 ألفاً و605 أشخاص، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء نحو 148 ألفاً من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى، في حين أالزلزال المدمر وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 33 ألفاً بعد إضافة حصيلة الضحايا في سوريا.

من جانب آخر، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأحد أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى استعدادًا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا، المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

بعد الزيارة الأخيرة لـ سوريا.. الصحة العالمية تعلن استمرار دعم متضرري الزلزال

روسيا: فرقنا أكملت عملية الإنقاذ في سوريا

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس لصحفيين: "بعد ظهر الأحد، التقيت الرئيس الأسد الذي أوضح أنه منفتح على فكرة (فتح) معابر حدودية (استجابة) لهذا الوضع الملح".

وقالت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي إنها قد وزعت حتى الآن 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من زلزال سوريا مشيرةً إلى أنها أطلقت نداءً لجمع 43 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال.

وأوضحت المنظمة أن "النظام الصحي منهك وفي حاجة للدعم وفرق الإنقاذ في شمال غربي سوريا استنزفت حيث إن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال".

وبلغ عدد المتضررين 26 مليونًا، يتوزعون على 15 مليونًا في تركيا و11 مليونًا في سوريا وأكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

الأردن سوريا تركيا زلزال تركيا زلزال سوريا أخبار زلزال سوريا انقاض زلزال سوريا رضيعة زلزال سوريا زلزال سوريا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

موضوعات متعلقة

بعد الزيارة الأخيرة لـ سوريا.. الصحة العالمية تعلن استمرار دعم متضرري الزلزال

روسيا: فرقنا أكملت عملية الإنقاذ في سوريا

المرصد السوري: 5300 قتيل بسبب الزلزال في سوريا

ترشيحاتنا

سفير فلسطين بالقاهرة: كلمة السيسي في مؤتمر القدس معبرة عن الواقع

تحذير ودعوة مصرية جديدة لإنقاذ القدس.. هل تستجيب دولة الاحتلال الإسرائيلي؟| قراءة

سوريا .. الحزن يخيم على المدارس بعد وفاة طلاب ومعلمين بفعل الزلزال| تقرير

بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي عائدة من المغرب

الإسكان الاجتماعي تزف بشرى بشأن موعد تسليم الشقق المتأخرة.. تفاصيل

وحوش جيولوجية شيمتها الغدر.. هل يستطيع العلم التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟..خبراء يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على أمراض خطيرة.. تعرف على أسباب انتفاخ القدم

رنا رئيس من أمام الكعبة بإطلالة هادئة | شاهد

سكر الباب وهات المفتاح.. مواطنون يروون مواقف صادمة ومضحكة أثناء الزلزال

منتشر بمراكز التجميل.. احذريه منتج مشهور يسبب سرطان الجلد

فيديو

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ