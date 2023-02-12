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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوز نيكوس كريستودوليدس في انتخابات قبرص الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام قبرصية في أنباء عاجلة منذ قليل، بفوز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس كريستودوليدس بالانتخابات الرئاسية بعد إحصاء جميع الأصوات.

وبعد انتهاء عمليات الفرز، حصل كريستودوليدس على 51.9% من الأصوات، في حين حصل منافسه أندرياس مافرويانيس على 48.1%.

وكانت ‬‬‬هيئة البث الرسمية القبرصية (سي.واي.بي.سي) قد أفادت في وقت سابق بأن كريستودوليدس تصدر في استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات.

وكريستودوليدس (49 عاما) هو وزير الخارجية السابق، بينما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلا دائما لقبرص لدى الأمم المتحدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 05:00 بتوقيت جرينيتش ومن المقرر أن تغلق عند 16:00 بتوقيت جرينيتش. ومن المتوقع أن تعلن السلطات الفائز بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش.

وفي الدورة الأولى، حصل خريستودوليدس على 32.04% من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد مافرويانيس 29.59% من الأصوات.

وتغلّب خريستودوليدس بشكل غير متوقّع على زعيم "حزب التجمّع الديموقراطي" (ديسي)، البالغ 61 عاماً أفيروف نيوفيتو، الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 26.11% من الأصوات، على الرغم متن دعم أناستاسيادس.

كذلك، فاجأ مافرويانيس، المدعوم من "الحزب الشيوعي" (أكيل)، المراقبين بفوزه على نيوفيتو، وألغى الفرق الذي يفصله عن خريستودوليدس المدعوم من الأحزاب الوسطية.

ومع خروج حزب "ديسي" المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.

 

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