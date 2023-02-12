الرقابة المالية: 47 مليار جنيه أقساطا تأمينية خلال 10 أشهر

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين العاملة فى السوق المصري بنسبة 14.8% خلال الفترة ما بين يناير -أكتوبر 2022.

نمو الأقساط التأمينية خلال 10 شهور

واوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول حجم الأنشطة المالية غير المصرفية، أن الأقساط التأمينية المحصلة سجلت 47مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 مقابل 40.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 14.8%.



وأشار تقرير الرقابة المالية ،الى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أكتوبر 2022، مقابل 16.9مليار جنيه خلال الفترة يناير- أكتوبر 2021، بإرتفاع قدره14.5%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 27.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، مقارنة 24مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 15%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 39.6 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الاولى من 2022، مقابل 37.2مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 6.5%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال يناير-أكتوبر 2022، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 97.5%.