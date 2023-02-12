لحظة إزالة برج الهرم المائل وإخلاء 3 عقارات مجاورة ..شاهد

التقطت عدسة صدى البلد صورا للحظة إزالة الطوابق المخالفة بعقار الهرم المائل في منطقة العروبة.

عقار الهرم

وقامت الأجهزة المعنية، بإخلاء 3 عقارات مجاورة للبرج المائل بمنطقة العروبة في الهرم تجنباً لحدوث انهيار.

كانت منطقة العروبة بالجيزة، شهدت ميل برج سكني مكون من ١٥ طابق دون وقوع إصابات في الأرواح.

منطقة العروبة

على الفور انتقلت قيادات الأمن، وتم إخلاء البرج، وتبين أن صاحب البرج، قام منذ 4 سنوات ببناء 4 طوابق إضافية ليصبح البرج ١٥ طابقاً مما أثر على سلامة البنية التحية وادي الي ميله.

وأوضح الاهالي، أنه منذ 6 ايام تلاحظ وجود ميل في البرج، حيث تم إبلاغ المحافظة والحي وقاموا بإخلاء البرج السكني من الأهالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

b8d098ad-7ef8-4c8b-8eab-365a2a17ef40

8d4b87d5-b82f-434e-b66a-65dc5e81ed3f

cd84e79b-b37a-4783-9caf-c169eb0b86a5