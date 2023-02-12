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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة إزالة برج الهرم المائل وإخلاء 3 عقارات مجاورة ..شاهد

ارشيفية
ارشيفية

التقطت عدسة صدى البلد صورا للحظة إزالة الطوابق المخالفة بعقار الهرم المائل في منطقة العروبة.

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عقار الهرم

وقامت الأجهزة المعنية، بإخلاء 3 عقارات مجاورة للبرج المائل بمنطقة العروبة في الهرم تجنباً لحدوث انهيار.

كانت منطقة العروبة بالجيزة، شهدت ميل برج سكني مكون من ١٥ طابق دون وقوع إصابات في الأرواح. 

منطقة العروبة

على الفور انتقلت قيادات الأمن، وتم إخلاء البرج، وتبين أن صاحب البرج، قام منذ 4 سنوات ببناء 4 طوابق إضافية ليصبح البرج ١٥ طابقاً مما أثر على سلامة البنية التحية وادي الي ميله.

وأوضح الاهالي، أنه منذ 6 ايام تلاحظ وجود ميل في البرج، حيث تم إبلاغ المحافظة والحي وقاموا  بإخلاء البرج السكني من الأهالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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عقار الهرم عقار الهرم المائل ازالة عقار حدوث انهيار منطقة العروبة

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