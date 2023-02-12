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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه من سجن أسقف نيكاراجوا لأكثر من 26 عاما

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

تحدث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه بشأن سجن أسقف نيكاراجوا رولاندو ألفاريز، الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من 26 عامًا في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.

وجاءت تعليقات البابا فرانسيس حول ألفاريز، وهو من أشد المنتقدين لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا، في مباركته الأسبوعية للحجاج والسياح في ساحة القديس بطرس.

واتهم أورتيجا الزعماء الكاثوليك بمحاولة الإطاحة به بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص في 2018. ومنذ ذلك الحين ، طردت حكومة المتمردين الماركسيين السابق في حقبة الحرب الباردة الراهبات والمبشرين الكاثوليك.

وأدين ألفاريز يوم الجمعة بتهمة الخيانة وتقويض وحدة الوطن ونشر أخبار كاذبة من بين تهم أخرى.

في اليوم السابق ، أدرج ألفاريز في الإفراج المفاجئ عن 200 سجين سياسي من قبل حكومة أورتيجا ، لكنه لم يستقل الطائرة إلى الولايات المتحدة. 'لم تحزنني الأخبار الواردة من نيكاراغوا قليلاً ولا يسعني إلا أن أتذكر بقلق أسقف ماتاجالبا ، المونسنيور رولاندو ألفاريز ، الذي أحبه كثيرًا والذي حُكم عليه بالسجن 26 عامًا ، وكذلك الأشخاص الذين نقلوا الى الولايات المتحدة '.

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