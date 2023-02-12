أحمد موسى: لا تطاول في الرياضة بعد لجنة تشكيل الانضباط باتحاد الكرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على التشكيل الجديد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم من عدد من القضاة الأجلاء، قائلا "اللي فات حاجة، والقادم شيء آخر".

وأضاف “موسى”، خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “تم تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق”.

ولفت إلى أن اللجنة تضم كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.

وأكد أن القادم مختلف ولن يكون هناك أحد يجرؤ على التطاول أو عضو مجلس إدارة يتنمر على آخر، مؤكدا أن التشويه في الرياضة سوف يتوقف.