عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لا تطاول في الرياضة بعد لجنة تشكيل الانضباط باتحاد الكرة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على التشكيل الجديد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم من عدد من القضاة الأجلاء، قائلا "اللي فات حاجة، والقادم شيء آخر".

وأضاف “موسى”، خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “تم تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق”.

ولفت إلى أن اللجنة تضم كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.

وأكد أن القادم مختلف ولن يكون هناك أحد يجرؤ على التطاول أو عضو مجلس إدارة يتنمر على آخر، مؤكدا أن التشويه في الرياضة سوف يتوقف.

النيابة الإدارية أحمد موسى الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس محكمة النقض لجنة الانضباط القيم والأخلاق لاتحاد المصري لكرة القدم المستشار محمد شيرين فهمي رئيس هيئة النيابة الإدارية لجنة الانضباط والقيم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

الأرصاد: مناطق على موعد مع الأمطار.. وانخفاض درجات الحرارة مستمر

نسألكم الدعاء.. صبا مبارك تنعى خالتها برسالة مؤثرة على إنستجرام

رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا

اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأوليمبي..شاهد

الارصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. علاج الشعر الأبيض للأبد بـ5 مكونات

أمير كرارة وأشرف زكي يقدمان العزاء في والد شريف إدريس.. صور

استبدل طبيبك.. حيوانات قد تكون قادرة على اكتشاف أمراض كارثية

خطفت قلوب الملايين.. مفاجأة سارة عن أسرة الطفلة شغف بعد زلزال سوريا

فيديو

الطفل المادي.. استشارية تحذر من الأساليب الخاطئة في تربية الصغار| فيديو

دوّر في حاجاتك القديمة.. تليفون نوكيا 3310 بـ40 ألف جنيه وأكثر "فيديوجراف"

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ