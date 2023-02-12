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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة دعوية من الأزهر الشريف لقرى بلطيم في كفر الشيخ

قافلة دعوية
قافلة دعوية

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الإسكندرية المتجهة إلى القري التابعة لمراكز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ.

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يأتي ذلك في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير و التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة و الأزهر الشريف ومواصلة جهودهما لتصحيح الفكر بالفكر، وحماية الشباب من الفكر المتشدد، برعاية فضيلة الإمام  الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وعلى عاشور مشرف القافلة من الأمانة العامة المساعدة بمجمع البحوث الإسلامية و الشيخ أشرف خضر و الشيخ عبد العزيز عبد الله والشيخ محمد يوسف والشيخ عمرو عزت والشيخ حسام رمضان والشيخ محمد صبحى، جاء ذلك بحضور وكيلي المديرية للشباب و الرياضة.

 

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية ومحاربة الأفكار الهدامة، موجهاً بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.

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