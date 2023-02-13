بالبدلة الزرقاء ونظارة سوداء.. مرتضى منصور داخل مجلس الدولة لحسم صفقات الزمالك: اللي هيقرب من النادي يتحمل المسئولية.. تفاصيل

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

إحالة الدعوى وقف برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc إلى هيئة المفوضين.

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم حضر المستشار مرتضى منصور، يرتدي بدلة زرقاء ونضارة سوداء اللون، وذلك لحسم صفقات الزمالك الجديدة.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، تأجيل الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لجلسة 19 فبراير .

تحذيرا شديد اللهجة

وجّه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، تحذيرا شديد اللهجة لأى شخص يهدد نادى الزمالك قائلاً: "اللي هيقرب من النادي يتحمل المسئولية، البلد بها جيش وشرطة، ومسئولين حكماء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى المحترم".

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات له عقب مغادرة مقر مجلس الدولة بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها بتأجيل الدعوى التي أقامها ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لجلسة 19 فبراير:"الى عايز حاجة يعملها بالقانون وييجى للمحكمة، انا جيت النهادرة مجلس الدولة ومريض وحرارتى 40".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقالت إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفت المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة"، وفجر مفاجأة لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة قائلا: “بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية، ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم إحالة الدعوى التى اقامها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وطالب فيها وقف برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc والذي يقدمه محمد شبانة، إلى هيئة المفوضين.

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن برنامج (بوكس تو بوكس) الذى يقدمه محمد شبانة، دأب في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية وذلك تصريحًا وتلميحًا.

مرتضى منصور: برنامج شبانة يتحدث في أمور كاذبة

وأضاف مرتضى منصور في دعواه: لم يمر يومًا ببرنامجه إلا وتحدث هذا الشخص في أمور كاذبة، لا تخص نادى الزمالك أو رئيسه مدعيًا أن هذه الأخبار صحيحة ولا أساس لها من الصحة، الأمر الذي أثار جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك سبب الكثير من الأضرار بسبب هذه المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.

والجدير بالذكر أنه منذ ظهور برنامجه (بوكس تو بوكس) وهو يردد هذه الأكاذيب لسابقة شطبه من نادي الزمالك كعضو عامل فسخر برنامجه للهجوم على النادى ورئيسه، هذا فضلا على أن ملاك القناة هاني مجدى حجاج خلیل بدوي، وشهرته هاني العتال، ووالده مجدي حجاج خلیل بدوي مشطوبين لتزوير عضويتهما، وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة العجوزة فقد قاما بتسخير مقدم البرنامج المدعو محمد شبانة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولي النادي.

واختتمت الدعوى: وبإنزال ما تقدم يتضح مخالفة المدعي عليه الثالث ومقدم برنامج بوكس تو بوكس للمعايير والأكواد الإعلامية والتي تنص على الالتزام الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعى التزام الإعلامي بعدم تشويه المعلومات وألا يبنى معلوماته من واقع التواصل الاجتماعي، والتزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولما كان ذلك وكان المدعي عليه الثالث وبرنامج بوكس تو بوكس الذى يقدمه محمد شبانة قد خالف الأكواد الإعلامية وخاصة كود الصحافة والإعلام الرياضي في بنده السابع عشر حيث أثار التعصب والفتنة من تغطية أخبار الزمالك بالمخالفة للحقيقة وعدم احترام مشاعر اللاعبين والجماهير.