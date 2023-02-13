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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 : لا تتسرع في الارتباط

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، يحب التوازن في الحياة، يدرس قراراته بعناية قبل اتخاذها ويدرس الإيجابيات و السلبيات لمواجهة النتائج ايا كانت.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

إلى أن وجود كل من الشباب وكبار السن حولهم يمكن أن يكون بمثابة راحة مرحب بها من ضغوط الحياة اليومية، قد يكون لها آثار مفيدة على صحتك، إذا أجريت بعض التغييرات على نظامك الغذائي وروتين التمارين، فقد تجد أن صحتك تتحسن، يمكن أن يساعد في الحفاظ على العلاقة معًا إذا كنت أكثر تفاهمًا مع شريكك، قد تتطلب تعاملاتك المالية مزيدًا من الحذر.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

يجب أن يمارس الميزان ضبط النفس في تناول الطعام، لتجنب المشاكل الصحية المتعلقة بالسمنة. 

برج الميزان اليوم مهنيا

المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع على الصعيد المهني ستحقق أرباحًا سريعة، قد يتم تنفيذ التحويل الذي طال انتظاره.

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد يعاني زواجك إذا كانت لديك مشاكل في الأنا، لا تتسرع في المضي قدمًا في العلاقة ؛ قد يؤدي القيام بذلك إلى الندم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

استثمر الأموال الإضافية في مكان آمن حتى تتمكن من الوصول إليها في حالة وجود نفقات غير متوقعة.

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