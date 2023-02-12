هالة صدقي: معاناة أهل سوريا من الزلزال "ذبحتني"

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها تأثرت بصورة كبيرة بضحايا الزلزال في سوريا مثلها مثل البشر، مشيرة إلى أنها رأت الكثير من المشاهد التي تؤلم ، معقبة: "الحمد لله تحنا في نعمة، جميعنا نجلس في منازلنا، وهناك أسر كاملة فقدت، ناس فقدت كل ما تملك سواء أهل أو مال او منزل".



وتابعت "هالة صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنها تأثر بالطفلة التي كانت تطالب المسعف بإخراجها قائلة: "يا عمو خرجني، وانا هشتغل عندك خدامة" ، معقبة: "الطفلة دي ذبحتني"

وتابعت هالة صدقي، أن قامت بالإعلان عن إرسالها مساعدات بسيطة لسوريا، في اطار العمل على تشجيع المزيد من المواطنين على إرسال المساعدات، مضيفة أن الحكومة المصرية لم تقصر في إرسال المساعدات للسوريا، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يرسل يوميًا طائرتين مساعدات لسوريا، ولكن الكثير من المواطنين لا يعلمون ذلك.

حقيقي حاجة مشرفة لمصر



وتابعت :" حقيقي حاجة مشرفة لمصر، أنها تكون دولة رائدة في إرسال المساعدات لسوريا"، مشيرًا إلى أن سوريا تعاني بصورة كبيرة في إنقاذ الضحايا بسبب عدم توفر الامكانيات، معقبة: "في أهالي سامعين صوت ذويهم تحت الاحجار، ولكنهم غير قادرين على إنقاذهم بسبب عدم توفر الامكانيات ، شيء قاسي جدًا".