أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن الأماكن المتوقع حدوث زلازل بها.. واتحاد الكرة يفاجئ الأندية بقرارات جديدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الماضية وباقي أيام الأسبوع..

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما تردد عن ربط المدارس نتيجة الطلاب بدفع المصاريف.

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة وفي بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

حكايات تشيب .. أحمد موسى يكشف تفاصيل مواقفه مع زكي بدر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل موقف جمعه باللواء زكي بدر، وزير الداخلية الأسبق؛ بعد خروجه من الخدمة.

اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأولمبي.. شاهد

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد اختار سيد السويركي خلفًا لعصام الحضري في تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، من بين 6 أسماء كانت مُرشّحة لشغل هذه المهمة.

كفاية بقى .. اتحاد الكرة يتوعد الخارجين عن النص من أندية ولاعبين

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل تشكيل اتحاد الكرة لجنة الانضباط والقيم؛ مؤكدًا أن دورها سيتمثل في محاسبة من يخرج عن المألوف من أندية أو لاعبين.

تعليق غير متوقع من فرج عامر على مباراة سموحة والزمالك غدًا

توقع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، فوز سموحة على نادي الزمالك في مباراة الغد، قائلا "المنظم أكتر والجاهز والمركز هيكون الفائز".

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة جديدة، قائلا "اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية".

مفاجأة.. البحوث الفلكية: هذه المناطق نشطة لحدوث زلازل|فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وجود زلازل بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الزلزال المدمر بتركيا.