مفاجأة.. البحوث الفلكية: هذه المناطق نشطة لحدوث زلازل|فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وجود زلازل بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الزلزال المدمر بتركيا.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك زلازل تحدث بشكل يومي في كل دول العالم، موضحا أن منطقة غرب الجزائر وشرق المغرب نشطة زلزاليا خلال الفترة الماضية دون أي عواقب.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكبر تابع لزلزال تركيا اليوم، بلغته قوته 3.5 على مقياس ريختر، موضحا أنه حدث نحو 3 آلاف تابع من الاثنين الماضي.