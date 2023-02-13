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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

13 فبراير.. أحمد سعد يطرح أغنية قادر أكمل

احمد سعد
احمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "قادر أكمل" وذلك يوم الثلاثاء 13 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصراً بمناسبة عيد الحب.

ويستعد المطرب أحمد سعد، للسفر إلى الإمارات بعد احتفالات عيد الحب، وذلك لإحياء حفل غنائي يوم 17 فبراير الحالي، بالعين الإماراتية.

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الإمارات بعد طرح "عيد الحب"

أحمد سعد وبتشان أحدث المنضمين.. القائمة النهائية لأغاني عيد الحب

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة.

أحمد سعد يسجل أغاني مسلسل جعفر العمدة

يعمل حاليًا المطرب أحمد سعد على تسجيل أغاني مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يخوض به موسم رمضان القادم 2023.

 أحمد سعد يسجل خلال أحداث المسلسل أكثر من أغنية بالإضافة إلى مجموعة من الرباعيات التى يتم عرضها ضمن الأحداث وجميعها من ألحان هيثم نبيل والذي يتواجد مع أحمد سعد داخل الاستديو للانتهاء من تسجيل جميع الأغنيات سريعا.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد قادر أكمل المطرب أحمد سعد مسلسل جعفر العمدة

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