13 فبراير.. أحمد سعد يطرح أغنية قادر أكمل

يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "قادر أكمل" وذلك يوم الثلاثاء 13 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصراً بمناسبة عيد الحب.

ويستعد المطرب أحمد سعد، للسفر إلى الإمارات بعد احتفالات عيد الحب، وذلك لإحياء حفل غنائي يوم 17 فبراير الحالي، بالعين الإماراتية.

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة.

أحمد سعد يسجل أغاني مسلسل جعفر العمدة

يعمل حاليًا المطرب أحمد سعد على تسجيل أغاني مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يخوض به موسم رمضان القادم 2023.

أحمد سعد يسجل خلال أحداث المسلسل أكثر من أغنية بالإضافة إلى مجموعة من الرباعيات التى يتم عرضها ضمن الأحداث وجميعها من ألحان هيثم نبيل والذي يتواجد مع أحمد سعد داخل الاستديو للانتهاء من تسجيل جميع الأغنيات سريعا.