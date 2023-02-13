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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جينيفر لورانس بصحبة مولودها.. شاهد

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

تداول رواد السوشيال ميديا، صوراً للنجمة جينيفر لورانس، بصحبة مولودها اثناء التنزه وفقًا لتقرير موقع الديلي.

وكانت الممثلة جينيفر لورانس، قد بدأت تصوير أحداث No Hard Feelings  التي تقوم ببطولته، وذلك حسب ما أكد موقع الديلي ميل. 

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة للفنانة جينيفر لورانس ، فى أحدث ظهور لها. 

 

وكان قد كشف موقع الديلى ميل عن صورة حديثة للنجمة العالمية جينيفر لورانس وهى تسير فى شوارع لوس انجلوس وذلك بعد ولادتها. 

ابتعدت جينيفر لورانس عن الأضواء خلال العامين الماضيين، في ظل انتشار جائحة كورونا، وزواجها، وحملها ، إلى جانب تحضيرها لعدد من الأفلام التي ستظهر بها خلال الفترة المقبلة.

وتزوجت جينيفر لورانس من كوكي ماروني في عام 2019 في رود أيلاند، بعدما أعلنا ارتباطهما في يونيو 2018 بحسب موقع إنترتينمنت ويلكي.

وتحدثت جينيفر لورانس عن زوجها في بودكاست عام 2019، ووصفته بأنه أعظم إنسان قابله على الإطلاق، وأنها فخورة بالزواج منه.

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جينيفر لورانس الممثلة جينيفر لورانس No Hard Feelings موقع الديلي ميل كوكي ماروني لوس أنجلوس شوارع لوس انجلوس

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